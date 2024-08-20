Что отмечает церковь 20 августа: праздники, чествование святых, приметы и чего нельзя делать

20 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого пророка Самуила.

Кто такой святой пророк Самуил

Его рождение стало ответом на усердные молитвы его матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей. Она дала обет Господу, что посвятит своего сына на служение, если Бог благословит ее ребенком. Ее молитвы были услышаны, и она назвала своего сына Самуилом, что означает «выпрошенный у Бога».

В трехлетнем возрасте Самуил был отдан на служение первосвященнику Илие, где он рос в храме, набираясь мудрости и духовного опыта. Уже в 12 лет он получил откровение от Бога о том, что дом Илия будет наказан за грехи его сыновей. После смерти Илия Самуил стал судьей и пророком Израиля, восстанавливая законность и порядок в стране. Его роль в становлении Израиля была настолько значимой, что именно он помазал на царство первого царя Израиля, Саула, а позже и Давида, будущего царя и великого пророка. Жизнь и деяния Самуила подробно описаны в Первой и Второй книгах Самуиловых в Библии, где он предстает как один из самых влиятельных пророков и судей своего времени.

Что нельзя делать 20 августа

Не следует оставлять маленьких детей одних в комнате.

Запрещено ругаться и сквернословить.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Народные приметы 20 августа

смотрели, какой сегодня день: высоко и неторопливо летят журавли — осень будет теплой;

мыши перебрались с полей в хлев — зима будет холодной;

ливень — осень будет погожей;

на западе небо имеет красный оттенок — скоро начнутся заморозки.

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