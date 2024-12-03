Подарите своим близким полезный источник информации — газету «Пенсионная телепрограмма»

Газета «Пенсионная телепрограмма» — будет точно полезна вашим мамам, папам, дедушкам и бабушкам. В ней они найдут:

Актуальную телепрограмму 15 популярных украинских каналов;

Полезные советы и интересные материалы для комфортной жизни;

Достоверную информацию в удобном печатном формате, изложенную простым понятным языком.

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