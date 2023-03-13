Какая погода ожидается в Одессе 14 марта: прогноз

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 14 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая весенняя погода без осадков.
Погода в Одессе 14 марта
В Одесс на завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 14 марта
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.