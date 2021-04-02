Как в Одессе будут наказывать пешеходов – нарушителей ПДД?

Женщина с ребенком перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Такая картина в Одессе не редкость. Многие одесситы часто пренебрегают Правилами дорожного движения (ПДД), рискуя не только собой, но и другими людьми.

Теперь за подобное нарушение можно попасть в райотдел полиции. «Одесская жизнь» узнавала, как будут наказывать горе-пешеходов.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД. Изменения коснулись не только водителей, но и пешеходов. Так, теперь можно схлопотать штраф в размере 255 гривен (ранее 51 гривня) за:

переход дороги на красный сигнал светофора;

пересечение проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами.

— На сегодняшний момент административным кодексом отменено предупреждение, поэтому в случае нарушения пешеходы получают штрафную санкцию. Выписывается административное постановление, — говорит руководитель пресс-службы Патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Причем, как предупредил начальник Управления патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев, если нерадивый пешеход попадается на глаза патрульному полицейскому, то его оштрафуют на месте — при условии, что у человека есть при себе паспорт (сейчас в связи с карантином из-за пандемии коронавируса от граждан требуется носить с собой документ, удостоверяющий личность). Если документа нет, то нарушителя отвезут в отделение полиции и там установят его личность. Процедура может занять довольно продолжительное время.

Отметим, что, как и прежде, большая часть нарушителей остается вне поля зрения правоохранителей, так как патрульные не дежурят на каждом перекрестке, чтобы ловить любителей переходить проезжую часть, где и когда им вздумается. Так что ответственное поведение на дроге — это собственный выбор каждого конкретного человека.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе будут снимать на видеокамеры нарушения ПДД.