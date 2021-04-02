Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе будут наказывать пешеходов – нарушителей ПДД?

Как в Одессе будут наказывать пешеходов – нарушителей ПДД?

Женщина с ребенком перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Такая картина в Одессе не редкость. Многие одесситы часто пренебрегают Правилами дорожного движения (ПДД), рискуя не только собой, но и другими людьми.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Теперь за подобное нарушение можно попасть в райотдел полиции. «Одесская жизнь» узнавала, как будут наказывать горе-пешеходов.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД. Изменения коснулись не только водителей, но и пешеходов. Так, теперь можно схлопотать штраф в размере 255 гривен (ранее 51 гривня) за:

  • переход дороги на красный сигнал светофора;
  • пересечение проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами.

— На сегодняшний момент административным кодексом отменено предупреждение, поэтому в случае нарушения пешеходы получают штрафную санкцию. Выписывается административное постановление, — говорит руководитель пресс-службы Патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Причем, как предупредил начальник Управления патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев, если нерадивый пешеход попадается на глаза патрульному полицейскому, то его оштрафуют на месте — при условии, что у человека есть при себе паспорт (сейчас в связи с карантином из-за пандемии коронавируса от граждан требуется носить с собой документ, удостоверяющий личность). Если документа нет, то нарушителя отвезут в отделение полиции и там установят его личность. Процедура может занять довольно продолжительное время.

Отметим, что, как и прежде, большая часть нарушителей остается вне поля зрения правоохранителей, так как патрульные не дежурят на каждом перекрестке, чтобы ловить любителей переходить проезжую часть, где и когда им вздумается. Так что ответственное поведение на дроге — это собственный выбор каждого конкретного человека.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе будут снимать на видеокамеры нарушения ПДД.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить