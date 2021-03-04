Где в Одессе будут снимать на видеокамеры нарушения ПДД?

В Одессе установили новые дорожные знаки, которые предупреждают о что фото- и видеокамеры фиксируют нарушения ПДД на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «СМЭП».

Теперь одесситам стоит запомнить места установки знаков и быть на данных участках дороги особенно осторожными. Иначе придется платить штрафы за нарушения ПДД.

Так, знак 5.70 «Фото-, видеофиксация нарушений правил дорожного движения» теперь размещен по таким адресам:

проспект Шевченко — от улицы Семинарская до площади 10 Апреля (в обоих направлениях);

— от улицы Семинарская до площади 10 Апреля (в обоих направлениях); Южная дорога — от Николаевской дороги до улицы Семена Палия (в обоих направлениях);

— от Николаевской дороги до улицы Семена Палия (в обоих направлениях); улица Черноморского казачества — от Газового переулка до улицы 7-я Пересыпская.

Это означает, что на этих участках будут дежурить патрули полиции, чтобы снимать на видеокамеры нарушения ПДД и ловить «на радар» при превышении скоростного режима.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать об автоматической видеофиксации нарушений ПДД.