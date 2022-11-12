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Как в Одессе 77-летие троллейбуса отмечали (фоторепортаж)

Как в Одессе 77-летие троллейбуса отмечали (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 12 ноября 2022 года, в Одессе отпраздновали 77-ю годовщину запуска троллейбуса. Десятки горожан пришли в вагоноремонтные мастерские на Алексеевской площади, чтобы посетить музей истории электрического транспорта, сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

Посетителей музея ждала интересная экскурсия, посвященная истории становления троллейбусного движения в Одессе.

«Старт должен был быть еще в 1941 году, в то время была установлена контактная сеть, закуплены машины ЯТБ-4, но в Одессу пришла война. Румыны не только вывезли троллейбусы, но и демонтировали всю инфраструктуру, и движение было запущено только в 1945 году», – рассказал директор музея истории электрического транспорта Максим Коновалов.

Экскурсия в музее электротранспорта4
Экскурсия в музее электротранспорта5
Экскурсия в музее электротранспорта6
Экскурсия в музее электротранспорта8
Экскурсия в музее электротранспорта2

После экскурсии гостям мероприятия предложили совершить исторический рейс по маршруту №1, между Привокзальной площадью и площадью Льва Толстого, правда, по понятным причинам он не проходил по Дерибасовской улице, как это было в 1945 году. А вот по Молдованке электробус на базе троллейбуса Skoda 21Tr прошел часть пути на автономном ходу, что у многих вызвало удивление.

Экскурсия в музее электротранспорта3
Экскурсия в музее электротранспорта7
Экскурсия в музее электротранспорта9
Экскурсия в музее электротранспорта
Одесскому троллейбусу - 77 лет

Праздник прошел в дружеской атмосфере и стал приятной возможностью отвлечься от тяжелых обстоятельств военного времени, отмечают на предприятии.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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