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Одесскому троллейбусу – 77 лет: что готовит музей электротранспорта? (фото)

Одесскому троллейбусу – 77 лет: что готовит музей электротранспорта? (фото)

Сегодня, 7 ноября 2022 года, одесскому троллейбусу исполняется 77 лет. В честь этой знаменательной даты коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» готовит праздничное мероприятие в своем музее.
Об этом сообщается на странице КП «Одесгорэлектротранс» в Facebook.

«Одесгорэлектротранс» приглашает на праздник

«7 ноября 1945 г. в Одессе началась эксплуатация троллейбусного маршрута №1 «Железнодорожный Вокзал – площадь Льва Толстого», – напоминают одесские транспортники.

В этой связи «Одесгорэлектротранс» приглашает всех желающих на праздничное мероприятие, которое состоится 12 ноября 2022 года в музее предприятия.

Адрес: Алексеевская площадь 21А.

Начало – в 11:00.

Предварительная запись по номеру: 7 886 886.

Вход свободный.

История одесского троллейбуса: с чего все начиналось?

Одесский троллейбус. старое фото

По информации музея КП «Одесгорэлектротранс», движение троллейбусов в Одессе стало важным символическим этапом восстановления города после немецко-румынской оккупации. На самом деле, троллейбус в Одессе был готов к запуску уже летом 1941 года, проект линии был разработан еще в далеком 1940 году.

Одесский троллейбус2

В начале 1941 года в город поступили первые троллейбусы марки ЯТБ-4 с Ярославского завода и одновременно в Киев отправились на обучение будущих 38 водителей. Однако во время войны румынские оккупанты разрушили инфраструктуру, а троллейбусы просто украли и использовали в своих городах. Позже после освобождения города их вернули в Одессу, восстановили и именно они и открывали тот самый первый маршрут, который они должны были открыть еще в 1941 году.

одесский троллейбус3

Первый маршрут одесского троллейбуса с 1945 года до начала 1980-х проходил от Железнодорожного вокзала по улице Пушкинской, Дерибасовской, Соборной площади и улице Льва Толстого до площади Льва Толстого. Именно с этого началась история движения троллейбусов по Одессе. В течение 77 лет троллейбус является весомой частью жизни каждого одессита.

троллейбус в старой Одессе

Одесский троллейбус, старое фото

Одесский троллейбус. наши дни

Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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