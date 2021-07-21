Как решить транспортную проблему Аркадии: названы три условия

Депутат городского совета Одессы и урбанист Петр Обухов обозначил «красные линии» в реконструкции дорожной сети микрорайона. Если их перейти, реконструкция улиц не будет иметь смысла.

Население Аркадии за последнее десятилетние значительно выросло. И там продолжают возводиться высотные жилые комплексы. А вот инфраструктура, в том числе и транспортная, остались прежними.

Теперь на главных улицах микрорайона – улицах Генуэзской и Посмитного постоянные пробки. А альтернативы автомобилю почти нет. Велоинфраструктура отсутствует, а единственный трамвайный маршрут ходит плохо – трамваи вместе с автомобилями вынуждены стоять в пробках на улице Пантелеймоновской.

Сейчас в горисполкоме готовятся провести масштабную реконструкции главных улиц Аркадии.

Депутат городского совета и урбанист Петр Обухов назвал три обязательных условия, без выполнения которых преобразования транспортной инфраструктуры Аркадии теряют смысл:

Трамвай должен оставаться выделенным.

Нужно добавить велодорожки.

Окончательное решение по конфигурации улицы принимать только после создания транспортной модели.

Помимо этого эксперт выделил такие ключевые преобразования, которые улучшат качество жизни обитателей Аркадии и Французского бульвара:

По ним должен часто ездить скоростной пятый трамвай. Для этого на Пантелеймоновской он должен быть выделен и не стоять в кошмарных пробках, как сейчас.

Так же может облегчить жизнь жителей Гагаринского плато строительство там школы.

Большие надежды урбанист возлагает на транспортную модель района, разработать которую взялась одна из строительных компаний (“Будова” – ред.). По словам Петра Обухова, эта модель должна подтвердить его предположения о бессмысленности расширения улицы Генуэзской до 4 полос и объединения линии трамвая с дорожным полотном.

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Фото Петра Обухова/Facebook