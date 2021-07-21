Как решить транспортную проблему Аркадии: названы три условия

Депутат городского совета Одессы и урбанист Петр Обухов обозначил «красные линии» в реконструкции дорожной сети микрорайона. Если их перейти, реконструкция улиц не будет иметь смысла.
Население Аркадии за последнее десятилетние значительно выросло. И там продолжают возводиться высотные жилые комплексы. А вот инфраструктура, в том числе и транспортная, остались прежними.
Теперь на главных улицах микрорайона – улицах Генуэзской и Посмитного постоянные пробки. А альтернативы автомобилю почти нет. Велоинфраструктура отсутствует, а единственный трамвайный маршрут ходит плохо – трамваи вместе с автомобилями вынуждены стоять в пробках на улице Пантелеймоновской.
Сейчас в горисполкоме готовятся провести масштабную реконструкции главных улиц Аркадии.
Депутат городского совета и урбанист Петр Обухов назвал три обязательных условия, без выполнения которых преобразования транспортной инфраструктуры Аркадии теряют смысл:
- Трамвай должен оставаться выделенным.
- Нужно добавить велодорожки.
- Окончательное решение по конфигурации улицы принимать только после создания транспортной модели.
Помимо этого эксперт выделил такие ключевые преобразования, которые улучшат качество жизни обитателей Аркадии и Французского бульвара:
- По ним должен часто ездить скоростной пятый трамвай. Для этого на Пантелеймоновской он должен быть выделен и не стоять в кошмарных пробках, как сейчас.
- Так же может облегчить жизнь жителей Гагаринского плато строительство там школы.
Большие надежды урбанист возлагает на транспортную модель района, разработать которую взялась одна из строительных компаний (“Будова” – ред.). По словам Петра Обухова, эта модель должна подтвердить его предположения о бессмысленности расширения улицы Генуэзской до 4 полос и объединения линии трамвая с дорожным полотном.
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Фото Петра Обухова/Facebook