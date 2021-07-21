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Как решить транспортную проблему Аркадии: названы три условия

Как решить транспортную проблему Аркадии: названы три условия

Депутат городского совета Одессы и урбанист Петр Обухов обозначил «красные линии» в реконструкции дорожной сети микрорайона. Если их перейти, реконструкция улиц не будет иметь смысла.

Население Аркадии за последнее десятилетние значительно выросло. И там продолжают возводиться высотные жилые комплексы. А вот инфраструктура, в том числе и транспортная, остались прежними.

Теперь на главных улицах микрорайона – улицах Генуэзской и Посмитного постоянные пробки. А альтернативы автомобилю почти нет. Велоинфраструктура отсутствует, а единственный трамвайный маршрут ходит плохо – трамваи вместе с автомобилями вынуждены стоять в пробках на улице Пантелеймоновской.

Сейчас в горисполкоме готовятся провести масштабную реконструкции главных улиц Аркадии.

Депутат городского совета и урбанист Петр Обухов назвал три обязательных условия, без выполнения которых преобразования транспортной инфраструктуры Аркадии теряют смысл:

  • Трамвай должен оставаться выделенным.
  • Нужно добавить велодорожки.
  • Окончательное решение по конфигурации улицы принимать только после создания транспортной модели.

Помимо этого эксперт выделил такие ключевые преобразования, которые улучшат качество жизни обитателей Аркадии и Французского бульвара:

  • По ним должен часто ездить скоростной пятый трамвай. Для этого на Пантелеймоновской он должен быть выделен и не стоять в кошмарных пробках, как сейчас.
  • Так же может облегчить жизнь жителей Гагаринского плато строительство там школы.

Большие надежды урбанист возлагает на транспортную модель района, разработать которую взялась одна из строительных компаний (“Будова” – ред.). По словам Петра Обухова, эта модель должна подтвердить его предположения о бессмысленности расширения улицы Генуэзской до 4 полос и объединения линии трамвая с дорожным полотном.

Читайте о том, какие революционные преобразования запланировали городские власти в Аркадии.

Фото Петра Обухова/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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