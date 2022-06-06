103-й день войны в Украине: враг ведет обстрелы, а наши сбили вертолет

Сегодня, в понедельник, 6 июня 2022 года, начались сто третьи сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. О ситуации на фронте информирует Генштаб Вооруженных сил страны.

По официальным данным, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории республики Беларусь, вдоль украинской границы, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

На Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении подразделения агрессора ведут обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Также враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. Таи идут бои.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Продолжается штурм города Северодонецка.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении, оккупанты с целью сковывания наших войск, вели обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ