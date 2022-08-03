Как прошла в Одессе ночь на 3 августа?

Сегодняшняя ночь, на среду, 3 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без сигналов воздушной тревоги и без вражеских обстрелов. За это стоит поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые нанесли очередной огневой удар по Чернобаевке, продолжив таким образом список утрат для врага.

Об этом сообщил в утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, на Южном направлении очень хорошо бьет рашистов Одесская 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Также спикер ОВА напоминает: ведь враг в любой момент готов нанести ракетный удар как с кораблей черноморского флота, так и с территории оккупированного Крыма, а также при помощи авиации.

Он также отметил, что накануне в сторону областей Украины летело 7 ракет, но силы противовоздушной обороны показали отличный результат: 6 ракет были успешно сбиты. К сожалению, есть одно попадание на Западе нашей страны.

В любом случае, подчеркивает Братчук, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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