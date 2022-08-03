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Война в Украине, 161-й день: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Война в Украине, 161-й день: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Сегодня, в среду, 3 августа 2022 года, начались сто шестьдесят первые сутки с начала вероломного вторжения в Украину путинских захватчиков и героического противостояния нашего народа российским агрессорам.
«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации на утро этого дня.

По информации Генштаба ВСУ, российская агрессия не прекращается – противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях прошлп тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

На Северском направлении противник совершал обстрелы позиций ВСУ из ствольной артиллерии. Также враг ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.

На Слобожанском направлении рашисты пытаются удержать занятые рубежи с тем чтобы не допустить наступления подразделений сил обороны.

На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяже, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка – Дементиевка, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей, вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, но безуспешно, и с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов.

Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобужском направлении враг в целях сковывания действий наших войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупароково, Апрельское и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения наших войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку.

Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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