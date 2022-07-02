Как прошла ночь в Одесской области: сбитая ракета и минус «Град» и «Панцирь» на Змеином

Враг не оставляет попыток атаковать территорию Одесской области своими смертоносными крылатыми ракетами. Так, поздним вечером пятницы, 1 июля 2022 года, украинское зенитно-ракетное подразделение сил противовоздушной обороны уничтожило очередную крылатую ракету – типа Х-31, которая была запущена с российского самолета со стороны Черного моря.

Об этом сообщил сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что на утро субботы, 2 июля, вероятность ракетных атак остается высокой, и обращает внимание, что российские террористы намеренно пытаются попасть ракетами в мирные гражданские объекты, и в который раз призывает не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

А на острове Змеином, рассказал спикер ОВА, снова «властвует дух Змеебаевки»: наши вооруженные силы продолжают ликвидировать вражескую технику, оставшуюся здесь после бегства оккупантов, в частности, установку «Град» и еще один зенитно-пушечный комплекс «Панцирь 1С».

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Кроме того, Братчук напомнил, что в Черном море постоянно пребывают два рашистских корабля-ракетоносца. А недавно к ним присоединились три больших десантных корабля. При этом подготовки к проведению операции по высадке десанта не наблюдается, что, впрочем, не удивительно: ведь в противном случае Черном море станет для рашистов мертвым морем.

Братчук также напомнил, что сегодня, 2 июля, в Одесской области день траура в память о трагически погибших в результате ракетного обстрела жилого дома и базы отдыха в пгт Сергеевка в ночь на 1 июля.

Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ