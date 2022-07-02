Новости Одессы и Одесской области

Как прошла ночь в Одесской области: сбитая ракета и минус «Град» и «Панцирь» на Змеином

Как прошла ночь в Одесской области: сбитая ракета и минус «Град» и «Панцирь» на Змеином

Враг не оставляет попыток атаковать территорию Одесской области своими смертоносными крылатыми ракетами. Так, поздним вечером пятницы, 1 июля 2022 года, украинское зенитно-ракетное подразделение сил противовоздушной обороны уничтожило очередную крылатую ракету – типа Х-31, которая была запущена с российского самолета со стороны Черного моря.

Об этом сообщил сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что на утро субботы, 2 июля, вероятность ракетных атак остается высокой, и обращает внимание, что российские террористы намеренно пытаются попасть ракетами в мирные гражданские объекты, и в который раз призывает не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

Читайте также: Итоги 1 июля: адский день — россияне убили в Сергеевке 21 человека, 38 ранили

А на острове Змеином, рассказал спикер ОВА, снова «властвует дух Змеебаевки»: наши вооруженные силы продолжают ликвидировать вражескую технику, оставшуюся здесь после бегства оккупантов, в частности, установку «Град» и еще один зенитно-пушечный комплекс «Панцирь 1С».

Читайте также: Российская авиация сбросила на остров Змеиный фосфорные бомбы

Кроме того, Братчук напомнил, что в Черном море постоянно пребывают два рашистских корабля-ракетоносца. А недавно к ним присоединились три больших десантных корабля. При этом подготовки к проведению операции по высадке десанта не наблюдается, что, впрочем, не удивительно: ведь в противном случае Черном море станет для рашистов мертвым морем.

Братчук также напомнил, что сегодня, 2 июля, в Одесской области день траура в память о трагически погибших в результате ракетного обстрела жилого дома и базы отдыха в пгт Сергеевка в ночь на 1 июля.

Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить