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Как прошла ночь в Одессе: самолеты в небе и взрывы под утро

Как прошла ночь в Одессе: самолеты в небе и взрывы под утро

Воздушных тревог и ракетных обстрелов ночью 15 июля не было. Единственное, что могло обеспокоить одесситов – это наша авиация и учения ВСУ.

Об этом в своем утреннем видеообращении рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задания и проводят мероприятия по боевой подготовке (отс). И очень радует, когда в небе наша авиация, или слышно, как наши работают на полигонах или в море.

Смотря на события в нашей стране, с грустью приходится признать, что многие до сих пор не осознали, что кровь, боль и война рядом. Совсем рядом. Работает сигнал воздушной тревоги, люди не спешат в укрытие. И даже не используют правило трех стен. Делайте, это пожалуйста. Это спасает жизнь.

Напоним, что 14 июля, днем, российская армия нанесла ракетный удар по центру Винницы. Разрушенными оказались жилые дома, административные здания и медицинская клиника. На утро 15 июля известно о 23 погибщих. Среди них три ребенка. 71 человек госпитализирован.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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