Как прошла ночь в Одессе 16 июня: одесское ПВО одно из лучших; продолжаются учения

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять свои задачи и проводят мероприятия по боевой подготовке, в том числе и учения, чтобы еще лучше бить врага на южном направлении. И там у Вооруженных сил Украины снова есть определенные успехи.

Об этом рассказал в своем утренем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за их эффективную работу и поздравил нашу одесскую бригаду сил ПВО с высокой наградой «За мужество и отвагу».

Также спикер ОВА напомнил, что в регионе проходит постоянная контрдиверсионная работа. Задержанных проверяются на принадлежность к диверсионно-разведывательным группам противника и к антиукраинской деятельности.

Что касается ракетной угрозы, она сохраняется: в Черном море продолжают находится корабли черноморского флота российской федерации, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования «Калибр». Сейчас в море три таких корабля.

Наши аграрии в чрезвычайно сложных условиях продолжают сбор урожая. Сейчас остается большая проблема с тем, чтобы экспортировать наше зерно, оставшееся еще от прошлого урожая. Также готовимся к сбериганию и экспорту нового урожая. В украине будет достаточно и пшеницы, и муки, но наши аграрии приступают к плану «Б» касательно экспорта прошлогодней пшеницы. И это у нас получится. Этот план существует, западные партнеры нам помогут,

— рассказал Сергей Братчук

Также он затронул тему поставок в Украину тяжелого вооружения и что многие жалуются, что они слишеом маленькие.

Но если посмотреть на логистику, на те поставки, которые уже прошли, то видно, что оружие нам наши западные партнеры поставляют. Да, они расслабились после распада СССР и стали меньше производить оружия. Но я надеюсь, они примут наши требования, и мы будем услышаны и сегодня, и завтра и ближайшем будущем. И оружие и дальше будет поступать,

— отметил Братчук.