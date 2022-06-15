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Военные итоги 15 июня в Одессе: президент наградил одесских зенитчиков

Военные итоги 15 июня в Одессе: президент наградил одесских зенитчиков

Зенитно-ракетная бригада, защищающая небо над одесской областью, награждена знаком отличия «За мужество и отвагу». В связи с сухой жаркой погодой огонь особенно угрожает новому урожаю.

Этим темам было посвящено сегодняшнее вечернее видеообращение руководитель Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Сегодня президент Украины наградил почетным знаком отличия «За мужество и отвагу» зенитно-ракетную бригаду, которая охраняет небо Одесской области. Благодаря им мы можем спокойно спать и жить нормальной жизнью, почти не испытывая все ужасы войны. Благодарю подразделения противовоздушной обороны за безупречную работу и поздравляю с заслуженным знаком отличия,

— сказал глава области.

Также Максим Марченко обратил внимание на пожарную безопасность в полях:

Сейчас лето и существует повышенный риск возгорания полей с посевами. Каждый день мы оберегаем нашу землю от врага большой ценой, поэтому не стоит уничтожать ее самим, не придерживаясь правил пожарной безопасности и уничтожая наш собственный урожай.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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