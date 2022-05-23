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Как прошел в Одессе понедельник, 23 мая? (видео)

Как прошел в Одессе понедельник, 23 мая? (видео)

Сегодняшний день, 23 мая 2022 года, прошел в Одессе и одесской области спокойно – обстрелов не было, хотя сигналы воздушной тревоги все же периодически звучали.

О военных итогах дня рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Наши силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания, а в регионе идет контрдиверсионная операция»,

– рассказал в соцсетях представитель ОВА.

Он также напомнил, что вероятность нанесения по области ракетных ударов остается достаточно высокой.

Особое внимание Братчук (уже в который раз) уделил правилам поведения в прибрежной зоне и настоятельно призвал не посещать одесские пляжи и черноморское побережье: сейчас это крайне опасно для жизни.

 

Ми з Одеси!
День проходить без обстрілів, але ймовірність нанесення ракетних ударів залишається високою.
Сили оборони виконують визначені завдання.
Окупанти прийшли на нашу землю ґвалтувати та красти.
Ще хтось думає, що вони планують залишатися назавжди?
Їхня мета — знищити усе українське, розграбувати все, стерти усі міста та села.
Ми ЗНИЩИМО їх.
Чорноморською люттю.

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 23 мая 2022 г.

 

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А глава Одесской ОВА Максим Марченко свое вечернее обращение посвятил Дню морской пехоты, который отмечается сегодня в Украине.

«Как в 2014-м, так и сегодня в тяжелых боях морская пехота подтверждает свой девиз «Вірний завжди!» Для вас любая сверхсложная задача – это вызов, который в всегда готовы принять. Каждый морской пехотинец – это образец для подражания и настоящий профессионал своего дела»,

– отмечает глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в Черном море сейчас происходит перегруппировка и маневрирование кораблей черноморского флота рф. К ним присоединился крейсер «Адмирал Макаров».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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