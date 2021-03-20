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Как поживает недавно «грохнувший» одесский памятник архитектуры? (фото)

Как поживает недавно «грохнувший» одесский памятник архитектуры? (фото)

Бывшая гимназия, позже – фабрика мороженого «Полярная звезда» через полтора месяца после «гроха» представляет из себя некое жутковатое зрелище.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Часть памятника архитектуры рухнула 11 февраля этого года. Завалы угрожали и расположенной рядом остановке. Ее давно вернули на место. Вот, собственно, и все изменения, которые произошли после обвала.

заброшенное здание в Одессе

Свалившиеся во время обвала металлические конструкции, которые некоей «мега-гармошкой» красуются сейчас на глазах всех проходящих-проезжающих – словно напоминание о том, что проходить рядом все еще опасно. Никаких ограждений сейчас нет, а вот «картинка» еще та.

заброшенное здание после обвала

В общем, давно заброшенный памятник архитектуры таковым и остался, разве что «украсился» следами недавнего гроха.

бывшая "Полярная звезда"

Как сообщала «Одесская жизнь», здание бывшей гимназии, позже «Полярной звезды», как и грохнувшая недавно заброшка на Деволановском спуске, находятся в частной собственности. Ими владеет гражданин Греции Иоаннис Драгнис – собственник судоходной компании Goldenport Holdings Inc. и почетный консул Украины в Пирее (Афины).

Напомним, ранее в Одессе обвалилась часть фасада памятника архитектуры в «обувном квартале».

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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