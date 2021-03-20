Как поживает недавно «грохнувший» одесский памятник архитектуры? (фото)

Бывшая гимназия, позже – фабрика мороженого «Полярная звезда» через полтора месяца после «гроха» представляет из себя некое жутковатое зрелище.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Часть памятника архитектуры рухнула 11 февраля этого года. Завалы угрожали и расположенной рядом остановке. Ее давно вернули на место. Вот, собственно, и все изменения, которые произошли после обвала.
Свалившиеся во время обвала металлические конструкции, которые некоей «мега-гармошкой» красуются сейчас на глазах всех проходящих-проезжающих – словно напоминание о том, что проходить рядом все еще опасно. Никаких ограждений сейчас нет, а вот «картинка» еще та.
В общем, давно заброшенный памятник архитектуры таковым и остался, разве что «украсился» следами недавнего гроха.
Как сообщала «Одесская жизнь», здание бывшей гимназии, позже «Полярной звезды», как и грохнувшая недавно заброшка на Деволановском спуске, находятся в частной собственности. Ими владеет гражданин Греции Иоаннис Драгнис – собственник судоходной компании Goldenport Holdings Inc. и почетный консул Украины в Пирее (Афины).
Напомним, ранее в Одессе обвалилась часть фасада памятника архитектуры в «обувном квартале».
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