В феврале в Одессе снова случился домопад. Обрушились два разных здания в разных районах города. Но есть у них общие черты – благо оба оказались нежилыми, но оба же были в плачевном состоянии и в почтенном возрасте. Речь идет о зданиях на Деволановском спуске и на улице Старопортофранковской. Оба – старые и аварийные. Что привело к обрушению и почему городские власти, как обычно, открещиваются от проблемы и пеняют на собственников?

Заброшка под мостом Коцебу

Очередное в истории Одессы и первое в этом году обрушение произошло 3 февраля – на Деволановском спуске, возле моста Коцебу на улице Бунина. Упала стена заброшенного здания. Каменные глыбы разрушили часть лестницы, ведущей на мост Коцебу, а также установленный на ней фонарь. Часть дома упала прямо на проезжую часть. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям определили риск последующих разрушений. А потому было принято решение о демонтаже ряда конструкций дома.

Упавшая «Полярная звезда»

А 11 февраля рухнула часть памятника архитектуры, давно находящегося в заброшенном состоянии. Это бывшая женская гимназия и фабрика мороженого «Полярная звезда», расположенная между улицами Мечникова и Старопортофранковской. Здание давно пустовало и даже входило в число исторических «заброшек». Рухнули фасадная стена и крыша, камни упали на расположенные рядом киоски, повредив строения. Ориентировочная площадь обвала – 150 квадратных метров.

Далекий владелец

Как и дом на Деволановском спуске, здание «Полярной звезды» находится в частной собственности. Причем у одного и того же лица. Да еще и иностранца. Об этом свидетельствуют данные из государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Так, домами владеет гражданин Греции Иоаннис Драгнис – собственник судоходной компании Goldenport Holdings Inc. и почетный консул Украины в Пирее (Афины).

Кто крайний?

По закону именно собственник отвечает за состояние зданий. Вице-мэр Михаил Кучук сообщил, что гражданина Греции «неоднократно предупреждали, что здание в аварийном состоянии», но он никак не реагировал. Замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан отметил, что разрушение произошло из-за халатного отношения собственников к своему имуществу. А депутат горсовета Вадим Мороховский предложил вводить санкции против недобросовестных владельцев таких зданий.

Видимо, город этим и займется. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что мэрия обратится в суд с требованием вернуть здание на Деволановском спуске в собственность города. Он не видит смысла вести переговоры с иностранным владельцем, ведь с ним уже более пяти лет власти не могут выйти на связь.

Бездействие как способ застройки

По мнению архитектора Николая Чепелева, пополнить список рухнувших могут многие здания в центре Одессы. В первую очередь аварийные и «заброшки».

– Эта тенденция будет продолжаться, если ничего не делать. Последней каплей послужила погода. Резкие перепады температуры с дождями и снегом – это то, чего не хватает домам, чтобы обрушиться, – считает Николай Чепелев. – Фабрика «Полярная звезда», Масонский дом – это памятники архитектуры, их закон защищает от сноса. Реставрировать такие здания не выгодно собственникам – это большие деньги и не очень большие площади. А вот если оно обрушится – то можно вывести из списка памятников, снести руины и построить что-то новое. Это самый дешевый и быстрый путь застройки в историческом центре.

И внимание, вопрос одесситам: если эта тенденция продолжится, сколько еще исторических зданий обрушится в нашем городе?