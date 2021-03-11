Не ломбард и не швейная фабрика: о судьбе уникального одесского здания (фото)

Мало какое историческое здание в Одессе не покажется уникальным. Но это! Массивное, величественное, оно стало настоящим украшением угла улиц Бунина и Леха Качинского. Было складом, ломбардом, известной одесской фабрикой… Наследие наше. В его судьбе – очередные перемены.

Будет отель с мансардой

На Консультативном совете по вопросам охраны культурного наследия Одесской области рассматривался эскизный проект дома на улице Леха Качинского, 12. (угол Бунина). Эскизный проект предусматривает ремонтно-реставрационные работы здания этого объекта культурного наследия местного значения с его приспособлением под отель.

Проектом предполагается устройство мансарды без изменения крайних высотных точек здания. При этом сама мансарда, как подчеркнули проектировщики, будет визуально восприниматься минимально, чтобы осталась нам возможность любоваться историческим зданием. Фасад со всеми декоративными элементами будет сохранен. При этом сама мансарда будет видна с улицы Бунина, со стороны улицы Леха Качинского мансардный этаж практически виден не будет.

В целом эскизный проект был принят. Впрочем, есть несколько «но».

Архитектор-реставратор Анатолий Изотов по этому поводу делает акцент на том, что между «эскизным проектом и непосредственно проектом порой пролегает огромная пропасть».

– Одно дело – эскиз, другое – проект, который обязан пройти процедуру экспертизы. Особенно это важно в том случае, когда речь идет о памятниках архитектуры, – отмечает он.

Анатолий Изотов внес предложение знакомить членов Консультативного совета не только с эскизными проектами, но и непосредственно с самой проектной документацией.

В самом деле, получается часто так: мы видим на «картинке» одно, на деле получаем другое и очень по этому поводу возмущаемся.

И вообще, как прозвучало на Консультативном совете, давно пора внести некое единообразие в надстройки в виде мансард на исторических зданиях.

Эскизный проект был принят. И, вероятно, не за горами то время, когда мы увидим наш дом на Леха Качинского видоизмененным. Повторюсь: мы этого вроде как и не заметим.

История здания на Леха Качинского, 12

Ресурс «Архитектура Одессы» называет этот дом «одной из ярчайших одесских построек, цитирующих итальянский ренессанс». И, честно говоря, счастье, что оно дошло до нас «целым». От его фасада трудно глаза оторвать: его хочется «читать», изучать, и, конечно же, любоваться и любоваться.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Ломбард».

Сначала (1820-е) здесь был хлебный склад и дом К. Сикарда (арх. А.А. Дигби), в 1851 году то и другое реконструировали (архитектор – А.Н. Колович). Еще позже фасад переделывался для Акционерного общества одесского частного ломбарда (1905), в 1910 году появилась надстройка по улице Польской с реконструкцией существующего здания.

С 1938 года здесь долгое время располагалась известная одесская швейная фабрика имени Воровского.

Уже в наши времена, в 2002–2003 гг. его реконструировали для офисного центра и бильярдного клуба «Один» (арх. А. Черненко, скульпторы А. Маршак и В. Тиблевич).

1905-й значится и на фасаде здания. Именно тогда, на углу улиц Полицейской и Польской выросло это здание практически в том виде, каким мы любуемся сегодня. Сохранилась на фасаде и другая дата – «1886». И правильно, ведь именно предыдущее здание архитекторы как бы «вписали» в то, что появилось в 1905-м.

Сегодня, к счастью, мы можем любоваться этим Г-образным зданием на углу двух старых одесских улиц, его ризалитами и лепниной, балюстрадой, окнами, аркой… И, кстати, не знаем, что многие элементы декора этого здания уже утрачены.

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