Как пересчитают субсидии с 1 мая и у кого их отберут?

В Украине с 1 мая будет происходить плановое переназначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий период.

Накануне перерасчета Кабмин ужесточил правила предоставления субсидий для граждан. Кому могут не дать субсидию?

Итак, согласно новым правилам, вносятся следующие изменения:

учтутся доходы от депозитов и дивидендов;

начнут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту и банковские металлы;

будет проверяться, делались ли дорогостоящие покупки;

отменится деятельность комиссий, которые принимали решение о начислении субсидий в качестве исключений.

Кроме того, тщательно будут выяснять получение кешбэков за покупки и дивиденды от ценных бумаг,а также обменивают ли валюту и покупают ли ценные металлы потенциальные субсидианты.

— Если была покупка на 50 тысяч гривен и больше, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Есть ограничения на владельцев двух квартир, двух машин, — пояснил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Он также отметил, что такие новшества позволят исключить тех получателей госпомощи, которые и сами могут оплачивать коммуналку. В качестве примера чиновник напомнил случай, когда на следующий день после оформления субсидии украинец купил валюту на 1 миллион гривен.

Музыченко отметил, что после верификации, проведенной по новым критериям, без выплат от государства в Украине может остаться несколько процентов получателей субсидий.

Около

2,95 миллиона

граждан

получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в марте 2021 года. Средний размер выплат в этом месяце увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как и кто будет проверять получателей субсидий.