Субсидии по-украински: как проверяют всё и всех?

Согласно Методике верификации жилищных субсидий, проверка осуществляется путем сравнения информации, полученной от Минсоцполитики, других официальных органов, и информации, предоставленной заявителем.

Какие данные интересуют социальные службы и где их берут?

О составе домохозяйства – в Государственном реестре избирателей.

О получении субсидии одним лицом по разным адресам – на основании данных, предоставленных Минсоцполитики.

О предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги, приобретение твердого топлива и сжиженного газа – в Едином государственном реестре лиц, имеющих право на льготы.

Проведение операций по покупке земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты (единовременно) любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания) на сумму, которая на дату покупки, оплаты превышает 50 тысяч гривен, – согласно информации банков.

Проведение операций по покупке недвижимого имущества (земельного участка, квартиры (дома) – в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Проведение операций по покупке земельного участка – по информации Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Проверка владения (или регистрации) заявителем, членами домохозяйства или членами семьи лица из состава домохозяйства транспортным средством, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа) – по данным единой информационной системы МВД.

Проверка владения (или регистрации) заявителем, членами домохозяйства или членами семьи лица из состава домохозяйства механизмом, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет, согласно информации – по информации Единого реестра для ведения автоматизированного учета тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов.

Проверка общей площади жилого помещения по превышению 130 кв. метров для квартиры в многоквартирном доме и 230 кв. метров для индивидуального дома (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство) – согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Обучение заявителя и членов семьи или домохозяйства на дневной форме обучения – по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Регистрации заявителя, членов домохозяйства или членов семьи лица из состава домохозяйства в качестве безработных – в базе данных учреждений сферы занятости населения и трудовой миграции.

Проверка пребывания за границей заявителя, членов домохозяйства или членов семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней – по данным единой информационной системы МВД.

Наличие у заявителя, членов домохозяйства или членов семьи лица из состава домохозяйства задолженности по алиментам более трех месяцев – согласно данным Единого реестра должников.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, что изменится для получателей субсидий с 1 мая.