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Как отмечали последний звонок в Военно-морском лицее Одессы (фото)

Как отмечали последний звонок в Военно-морском лицее Одессы (фото)

Отзвенел последний звонок для лицеистов Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного. Свидетельство о получении полного общего среднего образования вместе с нагрудными знаками лицеистов получили около 100 воспитанников учреждения.

Последние майские дни наполнены светлыми чувствами и надеждами среди выпускников — они заканчивают школы, гимназии, лицеи и планируют свою дальнейшую жизнь.

Также и в Военно-морском лицее имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного состоялся 13-й по счету выпуск, сообщают в АрміяInform.

Несмотря на тяжелое военное время в нашей стране, 80% выпускников Военно-морского лицея изъявили желание поступать в высшие учебные заведения сектора безопасности и обороны Украины. В частности, почти треть из них пойдут учиться в институт Военно-Морских Сил.

Также в дальнейшем стать военными решили и 16 из 19 девушек, которые проходили обучение в лицее.

Чтобы поздравить виновников праздника, в тот день к ним в гости пришли представители командного состава Военно-Морских Сил ВС Украины.

После вручения документов, наград и напутственных речей, лицеисты и их гости стали свидетелями зрелищного выступления военных музык, в исполнении которых прозвучало немало патриотических песен и были исполнены танцевальные номера.

выпуск лицеистов

А завершил выпускной вечер прощальный вальс в исполнении выпускников.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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