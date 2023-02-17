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Как отключают свет в Одессе 17 февраля

Как отключают свет в Одессе 17 февраля

Ситуация с отключениями света в Одессе остается неизменной уже который день – действуют графики отключений. Об этом сообщает компания ДТЭК, которая занимается доставкой электроэнергии дома одесситов.

Отключения света в Одессе 17 февраля

По информации энергетиков, на 17 февраля 2023 года «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Киевской и Днепропетровской.

В столице Украины Киеве сегодня вообще «официальный» день без отключений — там производятся замеры потребления.

Но из-за повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Речь идет, в первую очередь, о городе Одессе и Одесской области. Здесь продолжают действовать стабилизационные отключения.

Узнать о графиках возможных отключений по вашему адресу вы можете по этой ссылке.

Ситуация со светом улучшается с каждым днем и скоро ее полностью исправят

При этом в ДТЭК отмечают, что графики отключений удается соблюдать и 100% потребителей имеют свет в белой зоне графиков.

Одесситы также сообщают, что последние дни графики отключений строго соблюдаются и даже в серых зонах графиков, когда отключения возможны, свет в их домах есть. Максимум, который сейчас жители города проводят без света — 6 часов в сутки.

В Одессу прордоложают поступать мощные генераторы, на питание от которых переводят критическую инфраструктуру (котельные, насосные станции), а высвободившиеся мощности внутри города направляют бытовым потребителям. Это значит, что света в ближайшие дни у людей станет еще больше.

Также в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что ремонт поврежденых линий и магистральных узлов для передачи электричества продолжается и через несколько недель будет завершен. После этого станет возможно предавать в Одессу весь объем необходимой мощности, и отключения света прекратятся.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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