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Ракетные удары по Одессе: есть пострадавший; прокуратура начала уголовное производство (фото)

Ракетные удары по Одессе: есть пострадавший; прокуратура начала уголовное производство (фото)

Одесская областная прокуратура начала расследование по поводу ракетного удара по Одессе.

Напомним, ракетный обстрел критической инфраструктуры в Одессе произошел ранним утром воскресного дня, 3 апреля 2022 года.

Как сообщает прокуратура Одесской области на своем официальном сайте, по данному факту начато уголовное производство.

«По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и нефтехранилищ в Одессе. В результате уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации»,

– говорится в сообщении.

Также ведомство информирует, что в результате обстрела пострадал один человек – его госпитализировали с ранениями, погибших нет.

Также из-за ракетных обстрелов подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

Следует отметить, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

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Фото Одесской областной прокуратуры

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Редакция ПРОФИЛЬ

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