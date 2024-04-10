Как объехать перекрытый участок дороги из Одессы на Черноморск (схема)

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, в связи с аварийно-ремонтными работами участок автодороги М-27 Одесса-Черноморск, возле с.Александровка, временно перекрыт.

На время проведения работ просим водителей выполнять объезд участка аварийно-ремонтных работ, по схеме:

Когда откроют проезд — не сообщается.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, этот участок дороги уже перекрывали, а вечером того же дня проезд был возобновлен.