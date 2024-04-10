Як об’їхати перекриту ділянку дороги з Одеси на Чорноморськ (схема)

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами ділянку автошляху М-27 Одеса-Чорноморськ, біля с.Олександрівка, тимчасово перекрито.

На час проведення робіт просимо водіїв виконувати об’їзд ділянки аварійно-ремонтних робіт, за схемою:

Коли відкриють проїзд – не повідомляють.

Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, цю ділянку дороги вже перекривали, а ввечері того ж дня проїзд було відновлено.