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Як об’їхати перекриту ділянку дороги з Одеси на Чорноморськ (схема)

Як об’їхати перекриту ділянку дороги з Одеси на Чорноморськ (схема)

На автодорозі М-27 Одеса-Чорноморськ тривають аварійно-ремонтні роботи біля села Олександрівка. Водіям пропонують схему об’їзду цієї ділянки.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами ділянку автошляху М-27 Одеса-Чорноморськ, біля с.Олександрівка, тимчасово перекрито.

На час проведення робіт просимо водіїв виконувати об’їзд ділянки аварійно-ремонтних робіт, за схемою:

Коли відкриють проїзд – не повідомляють.

Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, цю ділянку дороги вже перекривали, а ввечері того ж дня проїзд було відновлено.

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