«Ёлочный» инцидент в Одессе: перед детьми, которых обидел приемщик, извинились

Руководство одесского коммунального предприятия ЖКС «Порто-Франковский» извинилось перед детьми, которых накануне обругал сотрудник пункта приёма ёлок, и компенсировало им моральный ущерб.

Об этом рассказала мама пострадавших от хамства приемщика детей, передает Телеграм-канал «УСИ».

Напомним, ранее в пункте приема ёлок на улице Княжеской приемщик нецензурно обругал детей, которые принесли сдавать ёлки в обмен на сладости. Об обвинил ребят в том, что ёлки якобы не их, выдал им за три ёлки две маленькие конфеты «Джек» и «с матами выгнал».

После того как некрасивая история получила огласку, с мамой ребят связалось руководство ЖКСа, детей повторно пригласили в пункт и вручили не по одной конфете за ёлки, а целые подарки.

«Сотрудник участка №8 КП ЖКС «Порто-Франковский» принес извинения за произошедший инцидент. Начальник участка Дмитрий лично еще раз от имени всех принес свои извинения, выдал детям подарки», – рассказала мама юных одесситов.

Она также добавила, что дети остались довольны, и, таким образом, «инцидент исчерпан».

Как сообщалось ранее, со 2 января в Одессе продолжается акция по сбору новогодних деревьев: отслужившие свое ёлки можно принесли в специальные пункты и обменять на конфеты.

Фото: Телеграм-канал «УСИ»