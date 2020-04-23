Одесский «Привоз» обзавелся еще одной новой мега-аркой (фото)

В прошлом году «Одесская жизнь» рассказывала, что на обновленном куске «Привоза», на углу Екатерининской и Новощепного ряда, выросла новая арка. Вход на знаменитый рынок стал выглядеть совершенно необычно.

И вот теперь у арки появилась «сестра», причем, можно сказать, близнец.

То есть, войти на «Привоз» (когда он откроется после закрытия на карантин, конечно) можно теперь будет через еще один новый вход-арку — идентичную с той, что была установлена в прошлом году.

Появилась она со стороны улицы Екатерининской, на обновленной части «Привоза», где были установлены новые торговые павильоны.

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