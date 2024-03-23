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Як магнітні бурі 23 березня можуть вплинути на здоров’я?

Як магнітні бурі 23 березня можуть вплинути на здоров’я?

У суботу, 23 березня, очікується, що сонячна активність підвищиться до червоного рівня, що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття людей.

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо завчасно знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.

Як впливають магнітні бурі на метеозалежних людей

Спалах на Сонці викидає в космос тонни енергії і передає привіт твоїй метеозалежності. Зв’язок простий – висока геомагнітна активність (спалахи) сприяє збільшенню в’язкості крові, знижена – її розрідженню.

Густіша кров важче пересувається судинами, внаслідок чого артеріальний тиск збільшується, і виникає ризик утворення тромбів і кисневого голодування внутрішніх органів.

Надмірно рідка кров небезпечна розвитком кровотеч, особливо якщо є проблеми з тонусом стінок кровоносних судин.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди і вагітні жінки.

У дні магнітних бур можливі такі симптоми:

  • головний біль, мігрень;
  • зменшення концентрації;
  • нудота;
  • проблеми зі сном;
  • загальна слабкість, сонливість;
  • тривожність або дратівливість.

Як благополучно пережити магнітну бурю

Лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від
  • загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати і спати;
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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