Как будут работать одесские школы с понедельника 17 октября?

С понедельника, 17 октября 2022 года, учебные заведения Одессы и Одесской области, в которых имеются укрытия на случай воздушных тревог, возобновляют очное обучение.
Об этом сообщил директор департамента образования Одесской областной военной администрации Александр Лончак.
«После масштабных ракетных обстрелов российской армией для сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса было принято распоряжение о переходе учебных заведений региона на дистанционный формат обучения.
С понедельника, 17 октября 2022 года, продолжаем образовательный процесс по очной, дистанционной или смешанной формам обучения. Заведения, имеющие надлежащим образом обустроенные укрытия, работают очно и смешанно, не имеющие – продолжают онлайн-формат»,
– написал он сегодня в Facebook.
При этом Лончак напомнил о необходимости неукоснительно придерживаться алгоритма действий во время сигнала тревоги.
Как сообщала «Одесская жизнь», в связи с массированной ракетной атакой российских террористов на города Украины 10 октября министр образования Сергей Шкарлет попросил администрации городов ввести в учебных заведениях дистанционное обучение до конца недели.
Читайте также: В одесских школах появляются новые укрытия: учиться очно будет больше детей