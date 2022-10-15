Как будут работать одесские школы с понедельника 17 октября?

Минус дрон и вертолет: как поработали зенитчики этой ночью В ночь с 14 на 15 октября 2022 года на Юге Украины, над территорией Херсонской области, зенитчики уничтожили вражеский вертолет и дрон-камиканзе Shahed-136. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, 234-й день: больницы оккупантов переполнены ранеными Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на утро субботы, 15 октября 2022 года – 234-го дня с начала полномасштабной войны с русскими нацистами. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 233: как борются наши защитники и защитницы Сегодня, 14 октября 2022 года, Украина отмечает День своих защитников и защитниц. Но в этом году это еще и 233-й день с начала военного вторжения в Украину российских агрессоров.

О том, какова ситуация на фронте на утро пятницы 14 октября и как противостоят захватчикам наши воины, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ