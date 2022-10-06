В одесских школах появляются новые укрытия: учиться очно будет больше детей

Городские школы Одессе обзаводятся собственными укрытиями на случай воздушных тревог. Поэтому у большего числа детей появится возможность посещать их очно.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

На своей страничке в Facebook она написала, что в городе создаются места для очного обучения. Для этого в Одессе постепенно ремонтируют и должным образом оборудуют укрытия в школах.

Также Елена Буйневич сообщила, что скоро будет повторный опрос о форме обучения ребенка.

Отнеситесь с пониманием, пожалуйста: если ребенок уже учится или Вы твердо решили учиться дистанционно, так и напишите. Это не учителя придумали, это необходимо Департаменту, чтобы дать возможность учиться очно тем, кому это нужно,

— написала она.

Еще по теме:

Школа на военном положении: как работают учителя и учатся дети в новых условиях?