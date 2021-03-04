Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни марта?

Департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры (КДЦ) и поликлиники – будут работать по следующему графику:

6 марта, суббота – рабочий день по графику субботы;

7 марта, воскресенье – выходной день;

8 марта, понедельник – праздничный день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Также напоминаем адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

травмпункт горбольницы №1 – ул. Болгарская, 38;

травмпункт КДЦ №29 – пр. Добровольского, 100;

приемное отделение городской клинической больницы №11 – ул. Академика Воробьева, 5;

травмпункт горбольницы №5 – временно работает по адресу: ул. Троицкая, 38 (в связи с ремонтными работами в здании на Лидерсовском бульваре).

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»: 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Напомним, в первые выходные марта украинцы будут отдыхать три дня подряд. Дополнительный выходной будет посвящен Международному женскому дню. Праздник выпадает на понедельник, и поэтому первые весенние выходные будут трехдневными – с 6 по 8 марта.

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