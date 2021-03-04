Новости Одессы и Одесской области

Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни марта?

Как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни марта?

Департамент здравоохранения Одесского горсовета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Так, амбулаторные медучреждения – Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры (КДЦ) и поликлиники – будут работать по следующему графику:

  • 6 марта, суббота – рабочий день по графику субботы;
  • 7 марта, воскресенье – выходной день;
  • 8 марта, понедельник – праздничный день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Также напоминаем адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

  • травмпункт горбольницы №1 – ул. Болгарская, 38;
  • травмпункт КДЦ №29 – пр. Добровольского, 100;
  • приемное отделение городской клинической больницы №11 – ул. Академика Воробьева, 5;
  • травмпункт горбольницы №5 – временно работает по адресу: ул. Троицкая, 38 (в связи с ремонтными работами в здании на Лидерсовском бульваре).

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

  • Люстдорфская дорога, 86а – городская стоматполиклиника №3;
  • ул. Академика Заболотного, 27 – городская стоматполиклиника №5.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»: 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Напомним, в первые выходные марта украинцы будут отдыхать три дня подряд. Дополнительный выходной будет посвящен Международному женскому дню. Праздник выпадает на понедельник, и поэтому первые весенние выходные будут трехдневными – с 6 по 8 марта.

Читайте также: Как будет работать одесский Центр админуслуг в праздничные дни марта?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить