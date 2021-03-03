Как будет работать одесский Центр админуслуг в праздничные дни марта?

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января и завершает Рождественские святки. Праздник невероятно красив и богат красивыми обрядами и традициями. Какие из них прибавят здоровья и семейного счастья? Мы публикуем еще раз статью, которая выходила на сайте 14 января 2014 года, с обновлениями.

И снова Новый год, и снова неразбериха с праздниками. Да, были времена, когда в Одессе ещё строго почитали историю, согласно которой рождество Иисуса произошло накануне Нового года и никак не после. Так что большой Рождественский пост ещё не был превращён в большой Новогодний загул, а все следовало согласно исторической предопределенности. Вот её-то, историю празднования Нового года в Одессе, и хочется вспомнить сегодня. В связи с наступлением Нового года по старому стилю, мы еще раз публикуем оригинальный текст, который выходил на сайте 29 декабря 2010 года, с обновлениями.

ПОДРОБНЕЕ