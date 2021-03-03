Как будет работать одесский Центр админуслуг в праздничные дни марта?

Одесский городской совет утвердил график работы Центра административных услуг в дни празднования Международного женского дня.
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Как информирует пресс-служба мэрии, Центр предоставления админуслуг будет работать в следующем режиме:
- 6 марта (суббота) – прием посетителей до 16:45;
- 7 марта (воскресенье) – выходной день;
- 8 марта (понедельник) – праздничный день.
С 9 марта Центр работает в обычном режиме без перерыва на обед.
Для получения консультации администратора Центра админуслуг можно воспользоваться поддержкой call-центра по телефонам: (048) 70-55-555, 15-35.
Как сообщалось, в первые выходные марта украинцы будут отдыхать три дня подряд. Дополнительный выходной будет посвящен Международному женскому дню. Праздник выпадает на понедельник, и поэтому первые весенние выходные будут трехдневными – с 6 по 8 марта.