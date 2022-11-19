Как будут работать банки во время отключений света?

Как получить пенсию в банке и оплатить коммунальные услуги во время длительных отключений электроэнергии, рассказали в Национальном банке Украины.

В частности, большинство отделений закроют. Оставят только дежурные, которые будут работать на резервных источниках энергии. При этом резервные отделения будут обслуживать не только клиентов своего банка, но и других.

Нацбанк только разработал рекомендации, а какие отделения будут дежурными, определят сами банки. Список работающих дежурных отделений должны опубликовать на сайте банка. Списки действующих отделений также должны быть вывешены на входной двери других отделений, которые не будут работать во время отключений света.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, продолжатся ли отключения света в Одесской области.