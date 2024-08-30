В Одессе и области введены экстренные отключения света

Об этом сообщили в ДТЭУ «Одесские электросети».

Электроэнергия будет выключаться без предупреждения и не по графику, в тех районах, где это необходимо для стабилизации ситуации.

«Просим всех, у кого есть свет, максимально экономно его потреблять. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и быстрее восстановить питание для тех, кто остался без света», — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, в пятницу, 30 августа 2024 года, многие одесситы на весь день остались без света из-за плановых работ на электросетях.