Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области введены экстренные отключения света

В Одессе и области введены экстренные отключения света

По распоряжению Укрэнерго сегодня, 30 августа, в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭУ «Одесские электросети».

Электроэнергия будет выключаться без предупреждения и не по графику, в тех районах, где это необходимо для стабилизации ситуации.

«Просим всех, у кого есть свет, максимально экономно его потреблять. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и быстрее восстановить питание для тех, кто остался без света», — говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, в пятницу, 30 августа 2024 года, многие одесситы на весь день остались без света из-за плановых работ на электросетях.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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