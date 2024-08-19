Снова без света: как 20 августа в Одессе будут действовать графики отключения света

Напомним, в Одессе с 19 августа снова действуют графики отключения электроэнергии. Это связано с повышением температуры воздуха из-за которой образуется дефицит мощности.

Во вторник, 20 августа в Одессе будет действовать несколько временных периодов отключения света с разными очередями:

одна очередь: 16:00-17:00, 22:00-00:00,

две очереди: 17:00-22:00.

В остальное время ограничения не прогнозируются. Ограничения действуют для всех категорий потребителей кроме критической инфраструктуры и некоторых категорий предприятий.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян.