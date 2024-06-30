Как будут действовать графики отключений света в Одессе в первый день июля

Как будут действовать графики отключений света в Одессе в первый день июля

Июль 2024 года начнется в Украине и, в частности, в Одессе со стабилизационных отключений света, которые согласно приказу НЭК «Укрэнерго» продлятся целые сутки – с 00:00 до 24:00.

В компании пояснили, что из-за установившейся летней жары энергопотребление растет и, поскольку электростанции сейчас не в состоянии производить достаточно электроэнергии после российских атак, ограничения потребления необходимы.

Актуальные графики почасовых отключений одесситы могут узнать:

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