Як діятимуть графіки відключень світла в Одесі в перший день липня

Як діятимуть графіки відключень світла в Одесі в перший день липня

Липень 2024 року розпочнеться в Україні і, зокрема, в Одесі зі стабілізаційних відключень світла, які згідно з наказом НЕК «Укренерго» триватимуть цілодобово – з 00:00 до 24:00.

У компанії пояснили, що через літню спеку, що встановилася, енергоспоживання зростає і, оскільки електростанції зараз не в змозі виробляти достатньо електроенергії після російських атак, обмеження споживання необхідні.

Актуальні графіки погодинних відключень одесити можуть дізнатися:

Стаття на тему: Електрика по-новому: чи загрожує нам блекаут цього року.

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