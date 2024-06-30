Як діятимуть графіки відключень світла в Одесі в перший день липня

У компанії пояснили, що через літню спеку, що встановилася, енергоспоживання зростає і, оскільки електростанції зараз не в змозі виробляти достатньо електроенергії після російських атак, обмеження споживання необхідні.

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