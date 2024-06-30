Як діятимуть графіки відключень світла в Одесі в перший день липня

Липень 2024 року розпочнеться в Україні і, зокрема, в Одесі зі стабілізаційних відключень світла, які згідно з наказом НЕК «Укренерго» триватимуть цілодобово – з 00:00 до 24:00.
У компанії пояснили, що через літню спеку, що встановилася, енергоспоживання зростає і, оскільки електростанції зараз не в змозі виробляти достатньо електроенергії після російських атак, обмеження споживання необхідні.
Актуальні графіки погодинних відключень одесити можуть дізнатися:
- в чат-боті у Viber;
- Telegram;
- на сайті ДТЕК.
Стаття на тему: Електрика по-новому: чи загрожує нам блекаут цього року.