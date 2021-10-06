В Украине хотят поменять календарь праздников и отменить некоторые выходные. «Одесская жизнь» разбиралась в нюансах и узнавала, как будем отдыхать в 2022 году.

Украинский институт национальной памяти разработал законопроект — «О праздниках, памятных датах и скорбных днях». Сейчас документ находится на рассмотрении, в него могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде. Что может измениться в привычном нам календаре праздников и выходных в Украине?

Какие праздники есть в Украине?

Прежде всего, законопроект предлагает делить все знаковые даты на четкие категории.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

День соборности Украины (22 января);

День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);

День памяти и примирения (8 мая — выходной);

День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая — выходной);

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);

День Конституции (28 июня — выходной);

День государственного флага Украины (23 августа);

День Независимости Украины (24 августа — выходной);

День украинской государственности (28 июля);

День защитников и защитниц Украины (14 октября — выходной);

День украинского языка и письменности (9 ноября);

День достоинства и свободы (21 ноября).

ДНИ ТРАУРА

День Героев Небесной Сотни (20 февраля);

День чернобыльской трагедии (26 апреля);

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая);

День памяти погибших защитников Украины (29 августа);

День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);

День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);

День памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа (четвертая суббота ноября).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);

Международный день борьбы за права женщин (8 марта — выходной);

Всемирный день Земли (22 апреля);

День труда (1 мая — выходной);

Международный день семьи (15 мая);

Международный день защиты детей (1 июня);

Всемирный день окружающей среды (5 июня);

Международный день молодежи (12 августа);

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);

Международный день демократии (15 сентября);

Международный день пожилых людей (1 октября);

Международный день толерантности (16 ноября);

Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год (1 января — выходной);

День матери (второе воскресенье мая);

День отца (третье воскресенье июня);

Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины (Рождество 7 января и 25 декабря, Пасха, Троица — выходные).

Когда будут выходные?

Также Институт национальной памяти предлагает «сузить» статус 8 марта и 1 мая. Отменять эти даты не будут, но и давать бонусы в виде дополнительного выходного также не будут. Проект закона предлагает отказаться от переноса выходного на следующий день, если государственный праздник пришелся на нерабочий день.

«То есть если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем», — объяснили в Министерстве культуры.

Исключение составят Новый год, Рождество (по юлианскому и григорианскому календарю), Пасха и Троица (по юлианскому календарю). Тут правило переноса выходного дня будет сохраняться.

Таким образом, если законопроект примут, у нас будет на два возможных выходных меньше.

Как будем отдыхать в 2022-м?

Пока этот законопроект от Минкульта вынесен на общественное обсуждение, в Кабмине уже успели утвердить перенос рабочих дней в 2022 году.

В частности, это коснется 8 марта и Дня Конституции 28 июня. Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому идущий перед ними понедельник будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.

Таким образом, кроме стандартных выходных и праздников, мы будем отдыхать 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12 марта), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

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