В Украине хотят поменять календарь праздников и отменить некоторые выходные. «Одесская жизнь» разбиралась в нюансах и узнавала, как будем отдыхать в 2022 году.
Украинский институт национальной памяти разработал законопроект — «О праздниках, памятных датах и скорбных днях». Сейчас документ находится на рассмотрении, в него могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде. Что может измениться в привычном нам календаре праздников и выходных в Украине?
Какие праздники есть в Украине?
Прежде всего, законопроект предлагает делить все знаковые даты на четкие категории.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
- День соборности Украины (22 января);
- День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);
- День памяти и примирения (8 мая — выходной);
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая — выходной);
- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);
- День Конституции (28 июня — выходной);
- День государственного флага Украины (23 августа);
- День Независимости Украины (24 августа — выходной);
- День украинской государственности (28 июля);
- День защитников и защитниц Украины (14 октября — выходной);
- День украинского языка и письменности (9 ноября);
- День достоинства и свободы (21 ноября).
ДНИ ТРАУРА
- День Героев Небесной Сотни (20 февраля);
- День чернобыльской трагедии (26 апреля);
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая);
- День памяти погибших защитников Украины (29 августа);
- День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);
- День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);
- День памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа (четвертая суббота ноября).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
- Международный день борьбы за права женщин (8 марта — выходной);
- Всемирный день Земли (22 апреля);
- День труда (1 мая — выходной);
- Международный день семьи (15 мая);
- Международный день защиты детей (1 июня);
- Всемирный день окружающей среды (5 июня);
- Международный день молодежи (12 августа);
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);
- Международный день демократии (15 сентября);
- Международный день пожилых людей (1 октября);
- Международный день толерантности (16 ноября);
- Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ
- Новый год (1 января — выходной);
- День матери (второе воскресенье мая);
- День отца (третье воскресенье июня);
- Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины (Рождество 7 января и 25 декабря, Пасха, Троица — выходные).
Когда будут выходные?
Также Институт национальной памяти предлагает «сузить» статус 8 марта и 1 мая. Отменять эти даты не будут, но и давать бонусы в виде дополнительного выходного также не будут. Проект закона предлагает отказаться от переноса выходного на следующий день, если государственный праздник пришелся на нерабочий день.
«То есть если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем», — объяснили в Министерстве культуры.
Исключение составят Новый год, Рождество (по юлианскому и григорианскому календарю), Пасха и Троица (по юлианскому календарю). Тут правило переноса выходного дня будет сохраняться.
Таким образом, если законопроект примут, у нас будет на два возможных выходных меньше.
Как будем отдыхать в 2022-м?
Пока этот законопроект от Минкульта вынесен на общественное обсуждение, в Кабмине уже успели утвердить перенос рабочих дней в 2022 году.
В частности, это коснется 8 марта и Дня Конституции 28 июня. Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому идущий перед ними понедельник будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.
Таким образом, кроме стандартных выходных и праздников, мы будем отдыхать 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12 марта), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).
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