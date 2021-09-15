Украинцев снова ждут длинные выходные – когда и почему?

В октябре 2021 года украинцев ждут 11 выходных. При этом один из уик-эндов продлится четыре дня. А вот одна из суббот станет рабочей.

Напомним, 14 октября в Украине отмечается целых три праздника – день защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. И поскольку в этом году праздничный день выпадает на четверг, выходными станут 14, 15, 16 и 17 октября.

Кроме того, рабочий день 13 октября будет сокращен на один час и продлится до 17:00.

Между тем, нерабочий день в пятницу, 15 октября, нужно будет отработать в субботу 23 октября.

Обычными выходными в Украине в октябре также будут: 2-3 октября, 9-10 октября, 24 октября, 30-31 октября.

Ранее в Верховной Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это «типично советской традицией», однако продолжения данная инициатива не получила.

День защитника и защитниц Украины отмечается ежегодно 14 октября, в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. Этот праздник положил конец советской традиции отмечать День защитника отечества 23 февраля.

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