Как будет курсировать одесский транспорт в день «большого футбола»?

В связи с проведением матча Суперкубка Украины по футболу 28 июля будет продлена работа общественного транспорта Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В этот день будет продлено время работы всех видов транспорта, которые связывают центр Одессы с крупными жилмассивами. Также усилят транспортное сообщение между вокзалами и стадионом «Черноморец», где состоится футбольный матч.

До 24:00 будет продолжена работа транспорта по маршрутам:

трамвая № 7, в планах – №28;

троллейбусов № 3, 7, 8 и 9;

автобусов № 146, 148, 150, 175, 185, 190, 220-а, 232-а, 242.

Кроме того, с 17:00 до 2:00 будет организована работа пяти единиц трамвайных вагонов по временному трамвайному маршруту №5-к от Центрального автовокзала (ул. Колонтаевская, 58) до парка им. Т. Шевченко.

Напомним, 28 июля в 21.00 на стадионе «Черноморец» состоится футбольный матч между командами «Динамо» и «Шахтер», которые будут разыгрывать Суперкубок Украины. А уже сегодня с главным футбольным трофеем страны можно весь день фотографироваться у Дюка.

Фото: odessa.net.ua