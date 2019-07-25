У одесского Дюка можно будет сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны

А уже на следующий день Суперкубок Украины разыграют на стадионе «Черноморец».

Это уже 16-й розыгрыш Суперкубка Украины, он состоится 28 июля. В футбольном дерби сойдутся принципиальные соперники: чемпион прошлого сезона донецкий «Шахтер» и обладатель Кубка страны киевское «Динамо».

Начало матча – в 21.00 на стадионе «Черноморец» в парке Шевченко. Билеты еще есть в продаже. А вот чтобы главное спортивное событие года запомнилось как можно большему количеству людей, партнеры Кубка организуют настоящий футбольный праздник, который продлится весь уик-энд.

Так, 27 июля, около памятника Дюку, откроется специальная фотозона, где любой желающий сможет сфотографироваться с главным футбольным трофеем страны. Гостей ждут памятные подарки, зажигательный ведущий и выступление группы поддержки. Суперкубок уже презентовали мэр Одессы Геннадий Труханов и президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм.

– Одесса – это уникальное уникальное место для проведения Суперкубка Украины, – сказал во время презентации Томас Гримм. – У вас есть все условия, кроме того, здесь мы ощущаем отличную поддержку. Это уже десятая игра, проходящая в Одессе, уверен, она будет не менее зрелищной, чем все предыдущие, – отметил Томас Гримм.

28 июля в парке Шевченко, около «Ракушки» начнет работу футбольный фестиваль. Гостей и поклонников двух команд ожидают концерт, футбольные аттракционы, детская развлекательная зона, аниматоры и фудкорт. А после матча, который продлится до 24:00, на стадионе «Черноморец» устроят шоу с использованием пиротехники.

Фото: pushkinska.net, odessa.online