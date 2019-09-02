Как 2 сентября в Одессе будет ходить общественный транспорт

В связи с массовыми мероприятиями ко Дню города изменят маршрут некоторые транспортные средства.

О том, какие будут внесены коррективы, сообщили на официальном сайте города.

С 16:30 троллейбус №10 будет следовать:

в сторону Пересыпского моста – от ул. Пушкинской на ул. Греческую до ул. Ришельевской (конечная троллейбуса №9);

в сторону ул. Инглези – от конечной троллейбуса №9 на ул. Ришельевской до ул. Жуковского, после – по привычному маршруту.

Кроме того, с 16:30 маршрутки №№ 110, 120, 190 будут курсировать:

на поселок Котовского – от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

в направлении ж/д вокзала – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, по ул. Преображенской, ул. Бунина, до ул. Польской, дальше по маршруту.

Маршрутка № 210 будет ходить:

в направлении Пересыпи – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

в направлении к ул. Левитана – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

К слову, для желающих посетить гала-концерт на Потемкинской лестнице продлят работу до часу ночи 3 сентября трамваев №№3, 5, 7, 13, 15, 28, а также троллейбусов №№ 3, 7, 8, 9, 10.

Кроме того, на ул. Приморской гостей после концерта будут ждать автобусы:

на поселок Котовского – по просп. Добровольского и ул. Семена Палия. Их можно будет найти на участке от морвокзала до Военного спуска;

на Таирова и Черемушки, которые будут следовать по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королева, Люстдорфской дороге Автобусы будут стоять на отрезке от морвокзала до Таможенной площади.

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Фото: viknaodessa.od.ua