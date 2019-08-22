Внаслідок спеки в Одеській області поліція обмежила денний рух вантажівок

Заборона руху діє за температури повітря більше ніж +28 градусів за Цельсієм з 10:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.
На території Одеської області діє температурний режим, який забороняє багатотонним транспортним засобам пересуватися автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби.
Зокрема, забороняється рух вантажівок, фактична маса яких перевищує 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн.
З метою збереження дорожнього покриття водіям великовантажних транспортних засобів пропонується при перевищенні зазначеної денної температури здійснювати відстій на відведених стоянках до зниження температурних показників.
Фото: lv.suspilne.media
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