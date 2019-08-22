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Новости Одессы и Одесской области

Внаслідок спеки в Одеській області поліція обмежила денний рух вантажівок

Внаслідок спеки в Одеській області поліція обмежила денний рух вантажівок

Заборона руху діє за температури повітря більше ніж +28 градусів за Цельсієм з 10:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

На території Одеської області діє температурний режим, який забороняє багатотонним транспортним засобам пересуватися автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби.

Зокрема, забороняється рух вантажівок, фактична маса яких перевищує 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн.

З метою збереження дорожнього покриття водіям великовантажних транспортних засобів пропонується при перевищенні зазначеної денної температури здійснювати відстій на відведених стоянках до зниження температурних показників.

Фото: lv.suspilne.media

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