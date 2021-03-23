Кабмин ужесточил правила въезда в Украину

От всех иностранных граждан, которые хотят въехать на территорию Украины, потребуют ПЦР-тесты на коронавирус.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, каждый человек, независимо от эпидемиологической ситуации в стране, из которой он прибывает в Украину, обязан представить справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Анализ должен быть выполнен не позднее 72 часов до пересечения границы.

Для граждан Украины, возвращающихся из стран, которые отечественный Минздрав отнес к «красной» зоне, с 23 марта также требуется ПЦР-тест по прибытии или самоизоляция.

Вместе с тем, отметил министр, жесткие карантинные ограничения вводят во всех странах Европы, в том числе Польше и Германии. Во Франции введен в действие локдаун выходного дня.