Кабмин утвердил границы Арциза: что это значит для города

Кабинет министров Украины принял ряд проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ нескольких городов, в частности, Арциза Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

Как пишет bessarabia.ua, согласно генплану 80-х годов прошлого века, площадь Арциза составляет 1151,23 га. После утверждения Кабмином новых границ территория города увеличится до 1772,8 га.

По информации мэра Арциза Владимира Михова, процедура по оформлению границ города началась еще в 2014 году, когда горсовет на одной из сессий утвердил новый генплан. Далее новые границы рассматривались депутатами Арциза, а затем решение принималось на районной сессии и на уровне области.

В прошлом году обновленный проект генплана Арциза дважды согласовывался на заседании Кабмина. В конце мая он был представлен на рассмотрение Раде, но 28 августа был отозван. Вероятная причина – смена состава парламента. Последний раз Кабмин обсуждал проект постановления 26 февраля 2020 года.

Как пояснил мэр Арциза, изменение границ города обусловлено развитием города и объединением отделенных друг от друга частей (Арциз, Червоноглинское, Комсомолец, Арциз-2) сплошной чертой. Предполагается, что в черту города войдут пойма реки Когильник, земли к северу от Арциза, в южном направлении от Арциза-2 и вдоль берегов реки Чага.

Также сообщается, что от нового генплана напрямую зависит решение многих проблем города, особенно Арциза-2, которые ранее не входил в черту города. Из-за этого местные жители не могли продать жилье, а городской совет не имеет права благоустраивать территории «за чертой» города.

По словам Владимира Михова, при утверждении новых границ можно будет продуктивнее решать вопросы благоустройства Арциза-2. а также заняться новой объездной дорогой.

Кроме того, два земельных участка площадью по 80 га каждый за микрорайоном Арциза, которые должны войти в новые границы города, планируется выделить под индивидуальную застройку жилья и под строительство большого спортивного комплекса, в котором нуждается город.

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