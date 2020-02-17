Кабмин признал Одесский регион лидером по перерасчету платежей за тепло

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Так, согласно данным Кабмина, в Одесском регионе пересчитали стоимость отопления за декабрь. При этом, по информации пресс-службы, цена голубого топлива для жителей области в целом снизилась на 59%. А это самый большой показатель по стране.

Напомним, ранее мы писали, что одесситам в КП “Теплоснабжение” пообещали снизить цену на отопление за декабрь. Поначалу речь шла о скидке в 1%, однако позже этот показатель вырос до 8%.

Также горожанам пообещали уменьшить плату за тепло в январе. Точные цифры пока не известны.

Фото: пресс-служба Кабмина

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