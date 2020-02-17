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Новости Одессы и Одесской области

Кабмин признал Одесский регион лидером по перерасчету платежей за тепло

Кабмин признал Одесский регион лидером по перерасчету платежей за тепло

Одесская область заняла первое место по показателям перерасчета платежей за отопление.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Так, согласно данным Кабмина, в Одесском регионе пересчитали стоимость отопления за декабрь. При этом, по информации пресс-службы, цена голубого топлива для жителей области в целом снизилась на 59%. А это самый большой показатель по стране.

Напомним, ранее мы писали, что одесситам в КП “Теплоснабжение” пообещали снизить цену на отопление за декабрь. Поначалу речь шла о скидке в 1%, однако позже этот показатель вырос до 8%.

Также горожанам пообещали уменьшить плату за тепло в январе. Точные цифры пока не известны.

Фото: пресс-служба Кабмина

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