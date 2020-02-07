Тариф на отопление в Одессе могут снизить, но всего на 1%

Профильная комиссия ОГС не с первого раза смогла разобраться с доступной скидкой на отопление. Представители теплоэлектроцентрали указывают на то, что тариф и так низкий, поэтому на данный момент могут сделать лишь такую минимальную скидку.

Об этом стало известно на недавно прошедшей сессии городского совета.

Так, в Одесском городском совете профильная комиссия определилась со скидкой на отопление для горожан. Тариф на отопление могут снизить лишь примерно на 1%.

Представители Одесской ТЭЦ объяснили это тем, что на данный момент в городе уже и так действуют низкие тарифы. Хотя ранее они анонсировали понижение стоимости на 5,8%.

– Цена газа, которая была заложена в тарифе, и так достаточно низкая. Одесский горсовет на протяжении трех лет искусственно сдерживал рост цен для населения, в то время как другие города Украины планомерно с ростом цены на газ проводили перерасчет в сторону увеличения. У нашего предприятия есть люфт лишь на 1%, – пояснила телеканалу “Репортер” директор КП «Теплоснабжение» Анна Позднякова.

В ТЭЦ планируют понизить свою долговую нагрузку, которая составляет 700 млн гривен.

При этом сейчас выработка одной гигакалории стоит 1229 гривен, с учетом скидки одесситы, по идее, будут платить на 20 гривен меньше.

А вот как повлияет на общую сумму оплаты эта скидка в 1%, одесситы узнают уже в марте. А вот за январь и февраль перерасчет одесситам пока так и не светит.

Фото: cdn1.img.ukraina.ru

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