Тарифы в Одессе: вода подорожала, а тепло буде дешевле

О перерасчетах коммунальных тарифов в Украине говорят уже несколько месяцев. При чем как в сторону увеличения, так и уменьшения. “Одесская жизнь” решила подытожить, что известно об изменениях на сегодняшний день. Итак, какие изменения ждут одесситов в коммунальных тарифах?

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на холодную воду и водоотведение для 43 предприятий страны. В среднем стоимость услуг выросла на 20%. Главная причина роста тарифа — повышение заработных плат для работников отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько же электричество.

Поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение и одесский «Инфоксводоканал». Причем платить по новой цене придется уже с марта, так как изменения вступили в силу уже с 5 февраля.

При этом, одесские тепловики вместе с горсоветом наконец-то выработали план перерасчета смой дорогой коммунальной услуги — централизованного отопления. В КП «Теплоснабжение города Одессы» обещают пересмотреть платежки за несколько месяцев.

Сколько заплатим за воду?

Постановлением НКРЭКУ №283 от 04.02.2020 года для потребителей филиала «Инфоксводоканал» установлены тарифы:

на централизованное водоснабжение юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах – 14,472 грн. за 1 м3 с НДС (было 11,82 грн. за 1 м3);

на централизованное водоотведение юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах – 12,252 грн. за 1 м3 с НДС (было 10,8 грн. за 1 м3);

на централизованное водоснабжение субъектов хозяйствования – 5,292 грн. за 1 м3 с НДС;

на централизованное водоотведение субъектов хозяйствования – 4,548 грн. за 1 м3 с НДС).

Таким образом, общий тариф составит 26,724 грн. за кубометр.

Для справки: дороже остальных за воду платят в Павлограде и Бердянске — почти 40 грн. за кубометр. А самая дешевая вода в Луцке: там тариф чуть больше 16 грн. за кубометр.

А за тепло?

Одесский городской совет и КП «ТГО» таки решили снизить тарифы на отопление и сделать перерасчет населению за декабрьские платежки. Причина — более низкая цена газа. Скидка будет теперь не 1%, как говорилось в конце января, а 8%.

– В тарифе заложена цена на газ 4900 гривен за тысячу кубометров, а по факту он стоил 4200 гривен. Мы использовали довольно сложные формулы и определили, что плата за декабрь должна была составить 1114,12 грн. за гигакалорию при тарифе 1229,20 грн. С нашими расчетами согласились в министерстве регионального развития и горсовете, — пояснила руководитель КП «ТГО» Анна Позднякова.

Она также сообщила, что перерасчет с учетом текущей цены на газ будет сделан и в квитанциях за январь 2020 года. Но точные цифры пока не известны.

Автор изображения: Sandro

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