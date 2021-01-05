В январе мы все получим новые квитанции на доставку газа. Причем суммы в платежках существенно возрастут. Кому и сколько придется заплатить?

Почему тарифы на газ такие разные?

С тех пор как платежку за газ разделили, мы платим поставщикам за потребленный газ, а облгазам (операторам газораспределительных сетей) – за его доставку. В разных населенных пунктах плата за доставку разная: чем меньше количество жителей, тем больше цена в платежке. Играет роль также протяженность коммуникаций.

Что будет в новых платежках за доставку газа?

Стоимость услуг по доставке газа рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Раньше мы платили исходя из объемов потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. В этом году сумму пересчитают уже по данным за период с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Как рассчитать стоимость доставки газа?

Для того чтобы рассчитать стоимость доставки газа (абонплату), нужно число кубов газа, потребленного вами за так называемый газовый год, умножить на тариф на доставку вашего облгаза.

Тарифы на доставку газа по регионам с 1 января 2021 г.

№ Газораспределительная компания Область Цена, грн за 1 куб. м (с НДС) 1 АО «Винницагаз» Винницкая 2,17 2 АО «Волыньгаз» Волынская 2,04 3 ЧАО «Гадячгаз» Полтавская 2,23 4 АО «Днепрогаз» Днепропетровская 1,2 5 АО «Днепропетровскгаз» Днепропетровская 1,52 6 ПАО «Донецкоблгаз» Донецкая 1,33 7 АО «Житомиргаз» Житомирская 2,18 8 АО «Закарпатгаз» Закарпатская 2,36 9 ПАО «Запорожгаз» Запорожская 1,2 10 ПАО «Ивано-Франковскгаз» Ивано-Франковская 2,48 11 ПАО «Киевгаз» Киев 0,4 12 ПАО «Киевоблгаз» Киевская 1,86 13 ОАО «Кировоградгаз» Кировоградская 2,1 15 ЧАО «Кременчуггаз» Полтавская 0,52 16 АО «Криворожгаз» Днепропетровская 0,66 17 АО «Лубныгаз» Полтавская 3,14 18 АО «Луганскгаз» Луганская 1,36 19 АО «Львовгаз» Львовская 2,15 20 ПАО «Мариупольгаз» Донецкая 1,96 21 ЧАО «Мелитопольгаз» Запорожская 2,83 22 АО «Николаевгаз» Николаевская 2,59 23 АО «Одессагаз» Одесская 1,07 24 АО «Полтавагаз» Полтавская 2,48 25 АО «Ровногаз» Ровенская 2,21 26 АО «Сумыгаз» Сумская 1,67 27 ЧАО «Тернопольгаз» Тернопольская 2,81 28 ЧАО «Тернопольгоргаз» Тернопольская 1,13 29 АО «Тысменицагаз» Ивано-Франковская 3,06 30 ЧАО «Уманьгаз» Черкасская 2,69 31 АО «Харьковгаз» Харьковская 2,48 32 АО «Харьковгоргаз» Харьковская 0,46 33 АО «Херсонгаз» Херсонская 2,16 34 АО «Хмельницкгаз» Хмельницкая 2,15 35 ПАО «Черкассыгаз» Черкасская 0,71 36 АО «Черновцыгаз» Черновицкая 2,95 37 АО «Черниговгаз» Черниговская 2,11 38 ЧАО «Шепетовкагаз» Хмельницкая 1,43 39 ЧАО НГХП «Сирка» Львовская 1,54 41 ООО «Газовик» Винницкая 3,35 43 ГП Кременецкое УПРГ Тернопольская 1,73 44 ООО «Спектргаз» Львовская 3,19

Результат поделить на 12 равных платежей, которые и придется выплачивать ежемесячно в течение года.

Кстати, тарифы на доставку газа уже пересмотрели. Причем для ряда облгазов тариф пересчитали в сторону увеличения. Объясняют это ростом зарплаты и увеличением стоимости материалов.

Рассмотрим расчет размера абонплаты на примере – с учетом нового тарифа, установленного для потребителей «Криворожгаза» – 0,66 грн./куб. м (с НДС).

Пример 1. Домохозяйство с газовой плитой и колонкой

Объем потребления за прошлый газовый год – 60 куб. м.

Тариф – 0,66 грн./куб. м.

Ежемесячный платеж: (60 : 12) х 0,66 = 3,30 грн.

Пример 2. Домохозяйство с автономным отоплением

Объем потребления за прошлый газовый год – 2000 куб. м.

Тариф – 0,66 грн./куб. м.

Ежемесячный платеж: (2000 : 12) х 0,66 = 110 грн.

Для примера мы взяли не самый большой тариф. Если же рассчитывать с учетом тарифов во Львовской и Полтавской областях, то ежемесячная плата за доставку газа будет в несколько раз больше.

За что платим?

В расходы на обслуживание газовой сети (абонплату) включают производственно-технологические расходы газа, а также расходы на оплату труда и налоги, на установку, поверку и ремонт счетчиков.

Ольга Новикова

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